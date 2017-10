Die Junge Union verlangt, dass ein CDU-Parteitag über einen möglichen Koalitionsvertrag mit FDP und Grünen abstimmt.

Die Forderung der JU müsse sein, dass ein solches Jamaika-Bündnis ohne einen Parteitag nicht zustandekomme, sagte ihr Vorsitzender Ziemiak am Abend zum Beginn des dreitägigen 'Deutschlandtages' seiner Organisation in Dresden. Früher habe ein kleiner Kreis über solche Vereinbarungen entschieden. Heute aber wollten die Parteimitglieder beteiligt werden. - Zuvor hatte bereits die Kommunalpolitische Vereinigung der Union eine Abstimmung auf einem ordentlichen CDU-Parteitag verlangt. Die Parteiführung hat sich in dieser Frage noch nicht festgelegt. Ein Bundesparteitag würde die Hürde für das Zustandekommen eines Jamaika-Bündnisses weiter erhöhen.