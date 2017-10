Bundeskanzlerin Merkel ist gewillt, mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln.

Die CDU-Vorsitzende sagte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden, es sei offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig sei. Daher solle sich die CDU auf das konzentrieren, was vor ihr liege - zunächst auf Gespräche mit der CSU, danach mit FDP und Grünen. Merkel betonte, über eine Koalitionsvereinbarung solle ein CDU-Parteitag abstimmen. Das hatte zuvor die Junge Union gefordert. Der Vorsitzende der JU Bayern, Reichhart, verlangte einen Kurswechsel. Er sagte, die Unionsparteien hätten bei der Bundestagswahl eine krachende Niederlage erlitten. CDU und CSU brauchten eine neue Politik, die Positionen beziehe und Themen umsetze.



Auf dem Deutschlandtag ging es auch um den Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge. Merkel lehnt eine Begrenzung ab, die CSU hingegen beharrt darauf - was auch Landesgruppenchef Dobrindt im Deutschlandfunk noch einmal klarstellte. Die Kanzlerin räumte heute in Dresden ein, das Thema Flüchtlingspolitik habe CDU und CSU wie kein anderes erschüttert. Sie werde alles für eine Lösung tun, bei der sich niemand verleugnen müsse. Die Spitzen von CDU und CSU wollen die Gespräche über eine Jamaika-Koalition morgen vorbereiten. Eine Obergrenze für Flüchtlinge lehnen auch FDP und Grüne ab.



Merkel betonte, dass es rechts von der Union keine Partei geben sollte. Ähnlich hatte es vor vielen Jahren der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Strauß formuliert. Merkel betonte, Strauß habe aber sicher nicht dazu aufgefordert, für dieses Ziel die eigenen Prinzipien zu verraten. In der Union wird seit der Bundestagswahl kontrovers darüber diskutiert, sich stärker nach rechts zu öffnen - auch wegen des Einzugs der rechtspopulistischen AfD in das Parlament.