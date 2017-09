Deutschlandtrend Die SPD bleibt im Keller

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeichnet sich ab, dass die Regierungsbildung schwierig werden könnte. Da die SPD in Umfragen weiter an Boden verloren hat, dürften sich in der Partei die Stimmen mehren, die eine Erneuerung in der Opposition fordern.

Von Volker Finthammer