Der Deutsche Fußball-Bund muss für das WM-Jahr 2006 Steuern in Höhe von mehr als 19 Millionen Euro nachzahlen.

Das entschied das Finanzamt Frankfurt am Main. In dem geänderten Steuerbescheid wird dem DFB nachträglich der Status der Gemeinnützigkeit für diesen Zeitraum entzogen. Hintergrund ist die umstrittene Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Louis-Dreyfus. Der DFB hatte das Geld als Betriebskosten für eine WM-Gala deklariert, die jedoch nie stattgefunden hatte. Gegen die Entscheidung des Finanzamts will der DFB Widerspruch einlegen.