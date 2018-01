Im Fußball-DFB-Pokal empfängt der letzte Drittligist im Turnier - der SC Paderborn - im Viertelfinale den FC Bayern München.

Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Paderborn hatte sich im Dezember im Achtelfinale gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt durchgesetzt. In allen weiteren Spielen treffen Bundesligaklubs aufeinander:



Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05

Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und

Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg.



Die Viertelfinalpartien finden am 6. und 7. Februar statt. Die Halbfinalspiele sind dann Mitte April und das Finale im Berliner Olympiastadion ist am 19. Mai.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.