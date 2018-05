Mannschaft und Fans von Eintracht Frankfurt haben den Gewinn des DFB-Pokals gefeiert.

Die Spieler fuhren nach ihrer Rückkehr aus Berlin vom Frankfurter Flughafen per Autocorso in die Innenstadt. Zehntausende Menschen versammelten sich entlang der Strecke und am Römer. Im Rathaus wurde Trainer Nico Kovac von Hessens Ministerpräsident Bouffier empfangen. - Eintracht Frankfurt hatte am Samstag das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München mit 3:1 gewonnen.

