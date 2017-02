DFB-Pokal Frankfurt schlägt Bielefeld - Spiel Lotte gegen Dortmund abgesagt

Bandenwerbung beim DFB-Pokall. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht.

Das Team von Trainer Niko Kovac bezwang im Viertelfinale Zweitligist Arminia Bielefeld mit 1:0. Damit schaffte es der Verein erstmals seit zehn Jahren wieder unter die letzten Vier. Danny Blum erzielte in der 6. Minute das entscheidende Tor. Emotionaler Höhepunkt war das Comeback von Marco Russ. Er wurde in der Nachspielzeit erstmals nach seiner Krebserkrankung wieder eingewechselt.



Das zweite heutige Viertelfinalspiel zwischen Drittligist Lotte und Borussia Dortmund wurde abgesagt. Nach DFB-Angaben entschieden dies die Schiedsrichter in Absprache mit den Vereinen. Der Platz in Lotte sei nicht mehr bespielbar. Stunden vor dem Spiel hatte starker Schneefall eingesetzt. Die Linien des Rasens wurden zunächst rot eingefärbt, ehe die Bemühungen eingestellt wurden. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht klar.