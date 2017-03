Bayern München und Borussia Mönchengladbach haben den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft.

Die Bayern besiegten am Abend Schalke 04 mit drei zu null. Gladbach gewann beim Hamburger SV mit zwei zu eins.



Im Halbfinale trifft München auf den Sieger der Partie zwischen dem Drittligisten Lotte und Borussia Dortmund. Das Spiel war am Dienstag wegen eines durch Schneefall unbespielbaren Platzes abgesagt worden. In der zweiten Halbfinal-Partie stehen sich Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gegenüber. Die Spiele finden am 25. und 26. April statt.