Der Deutsche Fußball-Bund hat offiziell seine Bewerbungserklärung für die Europameisterschaft im Jahr 2024 eingereicht.

DFB-Präsident Grindel übergab in Nyon in der Schweiz die Unterlagen an UEFA-Generalsekretär Theodoridis. Das Stadion in Dresden wird nicht Teil der Bewerbung sein, es ist zu klein. Neben Deutschland hat auch die Türkei angekündigt, sich zu bewerben. Grindel sagte mit Blick auf den Konkurrenten, für Spieler, Fans und Presse sei garantiert, dass in Deutschland die freiheitlichen Grundrechte gelten.