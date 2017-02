DFB Stadionverbote gegen 88 potenzielle Dortmunder Hooligans

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Der Deutsche Fußball-Bund hat gegen 88 potenzielle Hooligans aus dem Umfeld des Bundesligisten Borussia Dortmund bundesweite Stadionverbote ausgesprochen.

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem BVB getroffen worden und werde sofort umgesetzt, kündigte ein DFB-Vertreter an. Die Dortmund-Fans waren am vergangenen Samstag auf dem Weg zum Auswärtsspiel ihrer Mannschaft bei Darmstadt 98 von der hessischen Polizei aufgehalten und zurückgeschickt worden. Die Einsatzkräfte hatten bei ihnen unter anderem Pyrotechnik und Sturmhauben sichergestellt.