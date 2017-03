Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich dafür ausgesprochen, die Rückkehr in Vollzeit nach einer Teilzeitbeschäftigung gesetzlich zu verankern.

Viele Frauen steckten in der Teilzeitfalle, sagte DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach im Deutschlandfunk. Der Wunsch, in Vollzeit zurückzukehren, müsse ernst genommen werden. Wenn Betriebe dies gar nicht leisten könnten, werde das neue Gesetz laut Buntenbach niemanden zwingen.



Bundesarbeitsministerin Nahles -SPD- will das Recht auf zeitlich befristete Teilzeitarbeit für Betriebe ab 15 Mitarbeitern durchsetzen. Die Union kritisiert unter anderem, dass ein solcher Anspruch dem Mittelstand schaden würde. Allerdings hatten beide Seiten das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart.



Die Pläne der Arbeitsministerin sind am Abend Thema im Koalitionausschuss.