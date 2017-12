Der DGB hält das Entgelttransparenzgesetz für nicht ausreichend, um Lohndiskriminierungen zu beseitigen.

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hannack, sagte im Deutschlandfunk, das Gesetz sei zwar ein erster Schritt in Richtung Lohngerechtigkeit. Es reiche aber nicht aus, um Lohnlücken zu schließen.



Hannack kritisierte, dass die Voraussetzungen für Angestellte, um Auskunft über Gehaltsstrukturen in Unternehmen zu erhalten, sehr hoch angesetzt worden seien. Nach ihren Worten hätte man die Betriebe mit dem Gesetz dazu zwingen müssen, selbst Prüfverfahren einzuführen, um Diskriminierungen zu beseitigen. Alles, was auf Freiwilligkeit beruhe, werde in der Regel nicht umgesetzt. Hannack verwies weiter darauf, dass das Gesetz nicht für Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten gilt. Deshalb würden vor allem erwerbstätige Frauen ausgeschlossen, da diese in kleineren Betrieben arbeiteten.



Das Entgelttransparenzgesetz war im vergangenen Sommer in Kraft getreten und muss bis zum 6. Januar 2018 von den Firmen umgesetzt werden.