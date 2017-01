DGB Hoffmann fordert mehr soziale Gerechtigkeit

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (imago stock & people)

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, hat mehr soziale Gerechtigkeit und Sicherheit gefordert.

Es müsse einen Politikwechsel geben, sagte Hoffmann in Berlin mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr. Als wichtige Punkte nannte er robuste Rechte und sichere Arbeitsplätze für die Beschäftigten. In der Rentenpolitik bekräftigte Hoffmann seine Forderung nach einer Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent. Im Deutschlandfunk hatte der DGB-Chef zuvor die Wiedereinführung der Vermögensteuer verlangt. Dem Trend "arm bleibt arm und reich wird reicher" müsse man außerdem mit höheren Steuern auf große Einkommen entgegenwirken. Dies sei nötig, um den sozialen Zusammenhalt wieder zu stärken und Rechtspopulisten in die Schranken zu weisen.