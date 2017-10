Südkorea und China wollen Maßnahmen zur Normalisierung ihrer

Darauf hätten sich die Präsidenten beider Länder, Moon und Xi, verständigt, teilte die Regierung in Seoul mit. Die Politiker wollten in der nächsten Woche am Rande eines Gipfeltreffens in Vietnam zusammenkommen. Moon werde mit Xi über die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea debattieren und versuchen, das bilaterale Verhältnis zu verbessern. China hatte verärgert auf das Projekt reagiert und darin einen Angriff auf seine Sicherheit gesehen.