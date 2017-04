Der russische Dichter Jewgeni Jewtuschenko ist tot.

Wie das russische Staatsfernsehen berichtet, starb er im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma. Jewtuschenko wurde 1932 in Sibirien geboren und war vor allem als Dichter der Entstalinisierung in den 60er Jahren bekannt.In dem Gedicht "Babi Jar" erinnerte er an den deutschen Massenmord an Kiewer Juden 1941, der damals noch kaum bekannt war.



Jewtuschenko erhielt 1999 als erster ausländischer Dichter den renommierten amerikanischen Walt-Whitman-Preis sowie zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen. Seine Werke erschienen in 72 Sprachen.