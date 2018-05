70 Jahre Frieden. Nach zwei verheerenden Weltkriegen eine enorme politische Leistung. Darauf ausruhen kann sich die Europäische Union aber längst nicht mehr. Was bedeuten aktuelle Krisen für die europäische Außen- und Verteidungungspolitik? Die EU am Europatag - was muss neu gedacht, verändert und verbessert werden?

Es diskutieren: