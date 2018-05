Die Folgen des BAMF-Skandals Zwischen Aufklärung und Untersuchungsausschuss

Der Skandal um mehr als 1.000 unrechtmäßige Asylbescheide in Bremen sorgt seit Wochen für Aufruhr. Am Dienstag mussten sich in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag Innenminister Horst Seehofer und BAMF-Präsidentin Jutta Cordt erklären.

Diskussionsleitung: Gudula Geuther, Deutschlandfunk

