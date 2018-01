Mit weißen Rosen symbolisierten die Besucher ihre Solidarität mit der #MeToo-Bewegung und den Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe in der Musikindustrie geworden waren. Politische Stellungnahmen gegen Donald Trump waren ebenfalls zu hören. Gewinner des Abends war der R&B-Sänger Bruno Mars. Kendrick Lamar beeindruckte mit einer aufregenden Performance. Leer ging hingegen Jay-Z aus, der mit acht Nominierungen in den Wettbewerb gestartet war.

Die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Album des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Aufnahme des Jahres: Bruno Mars - "24K Magic"

Song des Jahres: Bruno Mars - "That's What I Like"

Bester Newcomer: Alessia Cara

Beste Pop-Solo-Performance: Ed Sheeran - "Shape Of You"

Beste Pop-Duo-Performance: Portugal. The Man - "Feel It Still"

Bestes Popgesangs-Album: Ed Sheeran - ÷ (Divide)

Bestes traditionelles Popgesangs-Album: (Verschiedene Künstler) - "Tony Bennett Celebrates 90"

Bestes Dance-/Electronic-Album: Kraftwerk - "3-D The Catalogue"

Bestes Rock-Album: The War On Drugs - "A Deeper Understanding"

Bestes Rap-Album: Kendrick Lamar - "DAMN."

Bester R&B-Song: Bruno Mars - "That's What I Like"

Bestes zeitgenössisches Album: The Weeknd - "Starboy"