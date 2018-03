Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck wollen ihre Partei progressiv und europäisch ausrichten.

Die Fragen von Sicherheit und Frieden, von Wohlstand, Arbeit und Umweltschutz könne man nicht lösen, wenn man im nationalen Raum steckenbleibe, schreiben sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt". Das gehe nur europäisch. Zugleich betonen die Grünen-Politiker, dass die Konfliktlinien der politischen Debatte nicht mehr allein entlang des Rechts-Links-Schemas verliefen, sondern auch zwischen Liberalität und Nichtliberalität. Viele Menschen verlören in der Unordnung der Welt die Orientierung, die Volksparteien hinterließen zugleich eine gähnende Leere. Deshalb müssten die Grünen Bindekraft über das eigene Milieu hinaus entwickeln und bereit sein, dafür Kompromisse zu schließen, so Baerbock und Habeck weiter.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.