Nach der Wahlniederlage der Grünen im Saarland will die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Göring-Eckart, ihre Partei über direkte Wählerkontakte aus dem Stimmungstief holen.

Wenn Öko-Themen es nicht in die Medien schafften, sei verstärkt das Gespräch mit den Bürgern zu suchen, sagte Göring-Eckart der "Bild"-Zeitung. Dabei müsse man versuchen zu zeigen, dass Ökologie kein Thema aus der Mottenkiste, sondern brandaktuell sei. Der Schutz von Klima- und Umwelt sei die Existenzfrage unserer Zeit und habe konkrete Auswirkungen für unser Leben. Die Grünen waren bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag an der Fünf-Prozent–Hürde gescheitert.