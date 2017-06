Die Jäger des goldenen Schatzes Grabräuber in Bulgarien

Im Boden Bulgariens schlummern Schätze. Immer wieder finden Archäologen entlang der Donau, am Schwarzen Meer, am Fuße des Balkangebirges, an dieser Schnittstelle von Asien und Europa Zeugnisse der Thraker, Makedonier, Griechen, Römer, Perser, Slawen, Bulgaren, Byzantiner und Türken.

Von Tom Schimmeck