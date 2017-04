Es ist schwierig in diesen Tagen als Korrespondent den Überblick in Washington zu behalten. Jeden Tag vollzieht US-Präsident Donald Trump neue Kehrtwenden in seiner Politik. Angetreten war Trump als Isolationist mit der Botschaft "Amerika zuerst!". Und er versprach, sein Land aus den Konflikten dieser Welt weitgehend herauszuhalten. Jetzt hat Trump innerhalb einer Woche einen syrischen Flugplatz bombardiert und als erster US-Präsident die größte nicht-atomare Bombe im Nordosten Afghanistans eingesetzt. Die NATO hielt Trump noch vor kurzem für überflüssig. Stattdessen hatte er große Sympathien für Russlands Präsident Putin. Nach dem Giftgasangriff in Syrien und den schrecklichen Fernsehbildern toter Kinder hat sich Trumps Haltung um 180 Grad gedreht. Dass Putin an einem "Schlächter" wie Assad festhält, findet Trump enttäuschend. Die Beziehung zu Russland sieht er nun auf einem Allzeit-Tief. Die NATO dagegen lobte Trump in dieser Woche als "Bollwerk für Frieden und Sicherheit". Willkommen in der Realität, Mr. President!

Auch China galt Trump noch vor kurzem als Währungsmanipulator und größter Handelsfeind. Nach dem Gipfeltreffen mit Präsident Xi in Florida ist Trump voll des Lobes und bietet China einen Deal an: Wenn ihr Nordkorea zur Vernunft bringt, dann bekommt ihr Handelserleichterungen.

In Deutschland reiben sich viele verwundert die Augen und fragen zurecht, was da in Washington passiert. Gründe für die vielen Kehrtwenden Trumps gibt es mehrere. Aber eine stringente Strategie ist damit nicht verbunden. Die Wahrheit ist viel banaler.

Trump will erfolgreich sein und geliebt werden

Donald Trump ist kein festgelegter Ideologe. Vor allem will er erfolgreich sein und geliebt werden. Vor zwei Wochen waren seine Umfragewerte unter 40 Prozent gerutscht – ein historisch niedriger Wert für einen Präsidenten nach zwei Monaten im Amt. Die Ablösung der gehassten Krankenversicherung Obamacare war an der eigenen Partei gescheitert. Auch den zweiten Entwurf seines Einreiseverbotes für muslimische Länder hatten die Gerichte gestoppt. Treibende Kraft hinter beiden missglückten Projekten war Trumps Chefstratege Steve Bannon, der mächtigste Rechtspopulist und Nationalist im Weißen Haus.

In seiner Reality-Show im Fernsehen hätte Trump an dieser Stelle gesagt: "Bannon, Du hast Deine Chancen verpasst – you are fired!" Zumal die Medien immer kritischer über Trumps Russland-Connection berichteten. Auch hier war Bannon der geistige Vater einer christlichen Allianz zwischen Trump und Putin gegen den Islam.

Trump hat Bannon zwar noch nicht gefeuert, aber ins Abseits verbannt. Der Giftgas-Angriff in Syrien war die Stunde der Bannon-Gegner im Weißen Haus: allen voran sein Schwiegersohn Jared Kushner, den Bannon für einen verkappten Demokraten hält. Und es war die Stunde der Generäle: Trumps neuer Nationaler Sicherheitsberater Herbert McMaster und Verteidigungsminister James Mattis sind pro NATO, Russland-kritisch, für freien Handel und eine aktive Rolle Amerikas in der Weltpolitik.

Gefährliche Muskelspiele

Der Einsatz von 59 Marschflugkörpern gegen einen Flugplatz in Syrien war ihr Vorschlag. Bannon war dagegen. Trump entschied sich für den Abschuss und bekam zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt von allen Seiten Lob, sogar von der linksliberalen Ostküsten-Presse - ein Befreiungsschlag in jeder Hinsicht! Mit nichts kann man in den USA von innenpolitischen Problemen so gut ablenken und die Nation hinter sich vereinen wie mit einem begrenzten Militärschlag. Von Trumps Russland-Connection spricht fast niemand mehr.

Die Rolle als oberster Befehlshaber macht Trump offensichtlich mehr Spaß als die des rechten Revoluzzers. Kein Wunder, dass er seinen Generälen grünes Licht für den Einsatz der "Mutter aller Bomben" in Afghanistan gab. Zumal es auch ein Signal an China und Nordkorea ist. Vielleicht sind diese Muskelspiele erfolgreicher als Obamas zurückhaltende Strategie der "Führung vom Hintersitz". Auf jeden Fall aber sind sie gefährlicher.

Denn hinter Trumps jüngsten Ausflügen in die Weltpolitik – egal ob Syrien, Afghanistan oder Nordkorea – steckt keine Strategie, sondern nur der Wille, Stärke und Unberechenbarkeit zu demonstrieren! Vielleicht lassen sich Assad, Putin und Kim Jong Un davon beeindrucken. Aber einem Frieden in Syrien oder Afghanistan bringen uns Trumps Bomben keinen Schritt näher. Von einer Rückkehr zur Ordnungsmacht ist Amerika unter Trump weit entfernt.