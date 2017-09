Mit jedem Projekt versucht er seinem Ideal einer Musik näherzukommen, in der sich Anmut und Klarheit in perfekter Balance befinden. Sein Klavierstudium schloss Tempel mit einer Diplomarbeit über Vince Mendoza ab - ein erster Hinweis darauf, dass er mehr im Sinn hatte, als "nur" Jazzpianist zu werden. Seitdem hat er unzählige Projekte realisiert, darunter Auftragsarbeiten für Theater, Musical, klassische Orchester oder die Big Bands des NDR und HR. Daneben hat Rainer Tempel eine Vielzahl eigener Formationen gegründet: vom Trio über das Septett "Tempelektrisch" bis hin zum großen Jazzorchester. Sein guter Ruf eilt ihm mittlerweile voraus, weswegen Rainer Tempels Ensembles stets hochkarätig besetzt sind. So entsteht Musik, die durch ihre originellen kompositorischen Einfälle und Arrangements überzeugt, aber gleichzeitig den Solisten auch genügend Spielräume lässt, ihre individuelle Klasse einzubringen. Auch der Jazznachwuchs profitiert von Tempels Erfahrungen: Er lehrt Komposition an der Musikhochschule Stuttgart und leitet das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg.