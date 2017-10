Die Linke hat den Streit in ihrer Führungsspitze beigelegt. Die bisherigen Fraktionschefs Wagenknecht und Bartsch wurden bei einer Fraktionsklausur in Potsdam wiedergewählt. Vorausgegangen war ein Machtkampf mit den Parteichefs Kipping und Riexinger.

Wie Teilnehmer bericheten, erhielt Bartsch rund 80 und Wagenknecht etwa 75 Prozent der Stimmen. Letztere hatte den Parteichefs vorgeworfen, ihren Einfluss in der Fraktion beschneiden zu wollen. Schließlich nahmen die Abgeordneten einen Kompromiss für die Geschäftsordnung der Fraktion an.



Umstrittene Anträge, die den beiden Vorsitzenden Kipping und Riexinger deutlich mehr Einfluss in der Fraktion geben sollten, kamen nicht vollständig durch. So wurde das Vorhaben zurückgezogen, der beiden ein Stimmrecht im Fraktionsvorstand geben sollte. Allerdings sollen Kipping und Riexinger ein erweitertes Rederecht im Bundestag bekommen. Dies war bereits im Vorfeld bekannt geworden.



Wagenknecht hatte sich mit einem Brief an die Abgeordneten gewandt und mit Rückzug gedroht, falls sie und Bartsch durch die Anträge entmachtet werden sollten. Nach einer rund fünfstündigen Debatte zogen sich alle vier Protagonisten am Abend in einem separaten Raum zurück. Dort wurde der Kompromissvorschlag dann beraten und schließlich festgezurrt.