Kipping sieht ihre Partei für den kommenden Wahlkampf gut aufgestellt. Allerdings müssten sich die konkreten Pläne der Partei besser herumsprechen, meinte sie. Kipping betonte, ihre Partei sei die Einzige, die die Mittelschicht deutlich besser stelle und zudem dafür kämpfe, dass niemand in Armut leben müsse.

Auch wenn ihre Partei den Einzug in die Landtage von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nicht geschafft hat, sieht Kipping eine positive Entwicklung. Vor allem bei den jungen Wählern habe die Partei deutlich zugelegt. Kipping fordert in diesem Zusammenhang ein Ende der vielen befristeten Arbeitsverhältnisse wie zum Beispiel an den Universitäten. "Es braucht wirklich eine Entfristungsoffensive, damit Arbeitsplätze keine Quickies sind, forderte Kipping.