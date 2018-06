Die Linke hat auf dem Bundesparteitag in Leipzig mit großer Mehrheit offene Grenzen für Flüchtlinge gefordert.

Die Delegierten stimmten für den Leitantrag zur Flüchtlingspolitik, den der Parteivorstand vorgelegt hatte. Der beschlossene Antrag sieht drei Säulen der Flüchtlingspolitik vor: Fluchtursachen müssten bekämpft werden. Weiterhin sei eine "soziale Offensive" für alle Menschen in Deutschland nötig, um Verteilungskämpfe um Wohnungen und Jobs zu verhindern. Außerdem müsse es sichere und legale Fluchtwege sowie offene Grenzen für Flüchtlinge geben. Über den Kurs in der Flüchtlingspolitik war in der Partei Streit ausgebrochen. Fraktionschefin Wagenknecht warnte vor offenen Grenzen für alle. Auch der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt müsse beschränkt bleiben. Die beiden Parteichefs Kipping und Riexinger sprachen sich hingegen vehement für Solidarität mit Flüchtlingen aus. Vor der Abstimmung forderte die Parteispitze, nach dem Parteitagsvotum müsse die Auseinandersetzung ein Ende haben. Wagenknecht kündigte jedoch bereits eine Fortsetzung der Debatte an, da im Leitantrag strittige Fragen zur Arbeitsmigration ausgeklammert worden seien.

