Die Mauer als Gedankenexperiment "Katastrophenstimmung" am Hamburger Schauspielhaus

Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, Zäune in Europa: Teilweise sind das schon Realitäten. Schorsch Kamerun geht auf diese Entwicklungen in seiner neuen Inszenierung "Katastrophenstimmung" ein und spinnt sie als Gedanken weiter.

Von Juliane Reil