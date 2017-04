Konsens ist schwer herzustellen, wenn es ums Nachtleben in der Stadt geht. Schnarchen versus Champagner, "Poofen" gegen Party.

Jakob Franz Schmid ist Experte für räumliche, planungsbezogene und stadtökonomische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem städtischen Nachtleben. In seiner neuen Studie über das Vergnügungsviertel Bermuda3Eck in Bochum hat er belegt, dass das Nachtleben einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt. Was also tun, wenn verschiedene Interessen im Konflikt stehen? Und kann man einen solchen "Hot Spot" planen?

Der Stadtplaner Jakob Franz Schmid (Miguel Ferraz Araújo)

