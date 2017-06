"Revolution" hatte Emmanuel Macron sein letztes Buch gänzlich unbescheiden genannt, pünktlich zum Auftakt seiner Präsidentschaftskandidatur stellte er darin seine Pläne für den vollständigen Umbau Frankreichs vor. Er wurde Präsident, bildete eine Regierung aus politischen Neulingen sowie aus Politikern der Linken wie der Rechten, hob damit politische Gegensätze einfach auf.

Nun rückt eine in diesem Umfang nie dagewesene parlamentarische Regierungsmehrheit in greifbare Nähe, gebildet aus Kandidaten, die so gut wie niemand kennt, die sich zusammengeschlossen haben in einer Bewegung, die es erst seit gut einem Jahr gibt. Bis zu 445 von 577 Abgeordnetenmandate werden dem Regierungsbündnis aus "La République en marche" und "Mouvement Démocrate" zugetraut: Damit hätte Emmanuel Macron eine Hegemonialmacht über das Parlament wie noch kein französischer Präsident vor ihm. Die traditionellen Parteien, allen voran die Sozialisten, würden zum Generationenwechsel und völligen Neuanfang gezwungen – wer nur einfach "weitermachte", würde von der politischen Bühne verschwinden.

Was in Frankreich gerade passiert, hat etwas Irreales. Atemberaubend mag man es nur deshalb nicht nennen, weil es so schrittweise und unaufgeregt daherkommt – und mit dem Anschein einer Folgerichtigkeit: Als sei es ganz normal, dass im Parlament demnächst nicht mehr – wie seit Jahrzehnten üblich - nur Berufspolitiker, sondern auf einmal auch Lehrer und Landwirte, Ärzte und Unternehmer reden werden, Studenten, Steuerberater, Softwarentwickler.

Viele Herausforderungen

Ein sehr "neues" Parlament tritt da an, das hat Charme, ist aussichtsreich, löst Macrons Versprechen der "politischen Erneuerung" ein, doch der Risiken gibt es viele. Natürlich: Macron wird seine Reformen deutlich zügiger umsetzen können, als wenn er sich ständig wechselnde Mehrheiten suchen müsste. Doch wie verlässlich wird diese zusammengewürfelte Riesenfraktion in Krisenzeiten sein? Ihren Zusammenhalt stiftet nicht mehr als der gemeinsame Wunsch, etwas möge sich grundlegend ändern im Land sowie: der Treueschwur auf Macrons Programm. Dieses sieht nicht eben wenige unpopuläre Maßnahmen vor, die heftige Reaktionen auf der Straße hervorrufen werden, zumal es eine wirklich handlungsfähige Opposition im Parlament nicht mehr geben wird: Die Abstimmungsergebnisse werden immer schon zu Beginn der Debatte feststehen. Den absolutistischen Versuchungen zu widerstehen, die Opposition als solche ernst zu nehmen - auch das wird eine Herausforderung sein für Emmanuel Macron und die Regierung.

Weit mehr als die Hälfte der Franzosen hat keinen Kandidaten von "La République en marche" gewählt, jeder zweite Franzose hat überhaupt nicht gewählt. Ob Frankreich von nun an gesellschaftlich zu neuer Blüte findet und wirtschaftlich prosperiert oder sich erst recht in immer heftiger werdenden Grabenkämpfen politischer, auch anarchistischer Extreme austoben wird – das ist völlig offen. Denn was wir erleben, ist tatsächlich - eine "Revolution".

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.