Stillos, unangemessen, Taubernuss, vollkommen daneben, wohl unter Drogen gewesen - und wenn Christian Lindner wie Alexander Gauland ist, wie ist dann eigentlich Horst Seehofer? Die Kommentare, die der CDU-Generalsekretär Peter Tauber für seine Äußerung zum FDP-Vorsitzenden Lindner und zur angeblichen, populistischen Zwillingseigenschaft von Frauke Petry und Sahra Wagenknecht kassiert, nehmen sich gegenseitig nicht viel. Da schleicht sich fast das Gefühl ein, dass da eine Horde sich auf den Wahlkampf vorbereitender Politiker schon einmal austestet, was in diesem Jahr so alles möglich sein könnte.

Politik kann Spaß machen, das merkt man den Akteuren selbst in ernsten Zeiten manchmal an. Und so mancher scheint sich besonders schwer damit getan zu haben, Rücksicht nehmen zu müssen auf irgendwelche nervigen Koalitionspartner, Schwesterparteien, Bundesratsmitspracherechte oder was auch immer. Und einiges von der gesparten Energie muss nun offenbar raus, der Deckel ist vom Topf, in den der Popcornmais gegeben wurde. Nun knallt es an allen Ecken und Enden. Jeder, der kann, feuert Papiere zur Inneren Sicherheit raus, beschimpft jeden anderen mal mehr und mal minder gelungen als Verhinderer, Im-Weg-Steher, Populist - und überhaupt: die Anderen sind schuld! An was, ist dabei fast schon egal.

Kaum echte rote Linien

Das Problem dabei ist nur: Irgendwie müssen ja auch noch fast alle miteinander koalieren können, wenn im September gewählt worden ist. Weshalb die Tonlage laut, schrill und mitunter scharf ist, aber kaum eine echte rote Linie eingezogen wird - der CDU-Generalsekretär Peter Tauber zum Beispiel, der Christian Lindner-Kritisierer, er würde mit ihm natürlich nach der Wahl eine Ampel bilden, wenn sich das denn anböte.

Noch konsequenter sind da eigentlich nur die Grünen und Linken. Die Grünen fielen in der vergangenen Woche gleich öffentlich über ihre Parteivorsitzende her. Und die Linken streiten offen über die Frage, wie weit man unzufriedenen Wählern, die vielleicht auch die AfD wählen würden, denn inhaltlich die Hand reichen dürfe. Thomas Oppermann sagt, die SPD kämpfe um 30 Prozent plus. Sahra Wagenknecht will ein gutes, zweistelliges Ergebnis einfahren. Und Peter Tauber, er will die Wahl mit der CDU gewinnen.

Ob das aber gelingt, indem man sich jetzt im Beschimpfen überbietet? So, wie der Innenminister, der den Justizminister als unkooperativ bei der inneren Sicherheit darstellt. Und so wie der Justizminister andersherum zurückausteilt, dass bestimmte Dinge bei den anstehenden Gesprächen kein Thema sein würden, weil der Innenminister sich dabei nicht mal mit der CSU einigen könne?

Von unnötigen Schaukämpfen absehen

Würde man Politik ausschließlich als Spektakel und Entertainment begreifen, dann wären die vergangenen Tage der Auftakt in ein verheißungsvolles Jahr. Allerdings ist sie das nicht - und wenn das der Stil ist, in dem der Wahlkampf 2017 verlaufen soll, dann werden sich viele Wähler fragen müssen, ob sie diesen Akteuren ihre Stimme geben mögen. Denn wer Politik vor allem als Sandkastenstreit inszeniert, der hat eines offenbar nicht verstanden: Es gibt Menschen in diesem Land, die haben echte Probleme, Sorgen und Nöte. Es gibt Menschen, die fragen sich, wer auf welchem Weg welche Zukunft gestalten möchte.

Diese Menschen, das Wahlvolk, ernst zu nehmen, das bedeutet immer auch, von unnötigen Schaukämpfen abzusehen. Doch genau diese Schaukämpfe sind es, die einen großen Teil der Jahresanfangsdebatte ohne größere Not prägen.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.