Die Regel des Konzils von Nicäa Ostervollmond am Jupiter

Morgen um 08:08 Uhr ist Vollmond. Und da dies der erste Vollmond seit dem Beginn des Frühlings am 20. März ist, ist am kommenden Sonntag Ostern. So will es die alte Osterregel, die auf das Konzil von Nicäa im Jahr 325 zurückgeht.

Von Dirk Lorenzen