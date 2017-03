Sascha Aurich ist Nachrichten-Chef bei der Freien Presse in Chemnitz. @mediasres im Deutschlandfunk erklärt er die journalistischen Hintergründe der Schlagzeile von morgen in seiner Zeitung "Sachsen tut sich schwer mit besserem Justizvollzug":

"In dem Text geht es um den Fall Al-Bakr. Das war der Terrorverdächtige, der sich nach seiner Verhaftung in Sachsen im Oktober im Gefängnis erhängt hatte. Danach wurde lange geprüft, was schief gelaufen war und eine Kommission hatte der Landesregierung dann im Januar empfohlen, den Personalbedarf im Justizvollzug zu ermitteln. Allerdings: Passiert ist bis jetzt nur sehr wenig."