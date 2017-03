Elke Bösch, Leiterin des Lokalteils für Rahden und Espelkamp im "Westfalen-Blatt", über ein Thema in der Ausgabe vom 31. März: "Wir berichten morgen über den Beginn der Spargelsaison auf dem Hof Winkelmann. Dort sind bis jetzt schon sieben Tonnen Spargel geerntet worden. Die Verkaufsbuden werden in ganz Ostwestfalen-Lippe aufgestellt, und die 'Spargeldiele' öffnet am 1. April. Und es gibt auch wieder unser beliebtes Gewinnspiel, wo Spargelessen zu gewinnen sind."