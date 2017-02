Die Ukraine drei Jahre nach dem Euromaidan Kein Frieden in Sicht

Im Winter 2013/14 rückte die Ukraine in den Blick der Weltöffentlichkeit. Nach dem gescheiterten EU-Assoziierungsabkommen endeten die Proteste auf dem Maidan blutig. Die Regierung stürzte, Russland annektierte die Krim, schürte den Konflikt in der Ostukraine, der zum Krieg eskalierte. Drei Jahre später dauert der Konflikt noch immer an. Wo liegen die Ursachen dafür?

Diskussionsleitung: Sabine Adler