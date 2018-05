Man muss kein Royalist sein, um zu bekennen: das war ein bewegender Tag, der Millionen Menschen berührt und sogar begeistert hat. In Windsor präsentierte sich Großbritannien mit einem spektakulären Schauspiel, an der die halbe Welt, zumindest aber halb Europa Anteil nahm.

Harry und Meghan, das frisch vermählte Brautpaar, haben in der Zeremonie eigene, moderne Akzente gesetzt. Manchen in der St George’s Chapel, darunter dem äußeren Anschein nach auch der Queen, ging das ein wenig zu weit. Ein Gospelchor, ein schwarzer amerikanischer Prediger, der voll des Enthusiasmus Martin Luther King zitiert, stehen nicht unbedingt in der Tradition des britischen Königshauses.

Aber für das Land und die Monarchie war das eine unbezahlbare Werbeinszenierung. Mit Meghan Markle gehört jetzt eine Frau mit halbem schwarzem kulturellem Erbe zur königlichen Familie. Etwas Besseres mit Blick auf die moderne multikulturelle Gesellschaft Großbritanniens kann der britischen Monarchie eigentlich kaum passieren, wenn sie in allen Teilen der Gesellschaft ankommen will. Ein Gospelchor sang, ein junger schwarzer Musiker spielte Cello und vor allem die Predigt des schwarzen amerikanischen Bischofs aus Chicago, Michael Curry, setzten fulminant andere Akzente, die für die weiße aristokratische Oberschicht gewöhnungsbedürftig sind.

In der Monarchie finden sich weite Teile des Landes wieder, das aber über den Brexit tief gespalten ist. Remainer und Leaver, Befürworter und Gegner der EU, feiern heute und morgen Straßenfeste und erkennen sich im Königshaus wieder. Umfragen legen nahe, dass die Monarchie so beliebt ist wie seit langem nicht mehr. Die Republikaner haben im Moment einen schweren Stand gegen die unglaubliche Sympathie, die sowohl die jungen Royals als auch die Queen genießen. Die Royals bedienen dabei weniger eine rückwärtsgewandte Sehnsucht – sie sind eher ein Gegengewicht zum Turbokapitalismus der angelsächsischen Welt.

Der Brexit bebt nach

Heute in der St George’s Chapel waren dank der sowohl traditionellen als auch unkonventionellen Dramaturgie Vergangenheit und Moderne vereint - in Gesellschaft und Politik gelingt das nicht. Die britische Gesellschaft sucht jenseits ihres Königshauses erkennbar ihre Identität. Die politischen Lager – links und rechts – stehen sich deutlich unerbittlicher gegenüber als in Deutschland. Die sozialen Gegensätze sind auch größer. Vor allem aber ist das Land weiter tief beim Brexit gespalten. Der Riss geht quer durch die Parteien, Tories und Labour.

Die großen tektonischen Platten, die mit dem Brexit-Referendum ein politisches Erdbeben ausgelöst haben, kommen immer noch nicht zur Ruhe.

Der Brexit hat uns auf dem Kontinent bestürzt und entsetzt. Aber der Brexit wird Jahre dauern. Theresa May hat bisher Vernunft und Pragmatismus walten lassen. Manches spricht dafür, dass Großbritannien wieder zu Maß und Mitte zurückfindet. Das heißt nicht, dass das Land den Brexit abbläst. Das ist unwahrscheinlich. Eher wird Großbritannien sich nahe der EU verankern, aber eben doch außerhalb. Vermutlich ist das der Platz, in dem das gespaltene Land am ehesten sein Gleichgewicht finden kann.

Dass Großbritannien normalerweise nicht zu Extremen neigt, ist letztlich auch der Monarchie zu verdanken. Sie gibt Großbritannien Halt, Stabilität und einen Anker. In den USA, denen sich viele Briten bei allen Unterschieden gleichzeitig auch recht nahe fühlen, ist ein Ende des großen Kulturkampfs, der sich dort abspielt, nicht abzusehen. Vielleicht haben sich auch deswegen gerade viele Amerikaner von dieser Hochzeit begeistern lassen, nicht nur weil Meghan Markle eine der ihren ist, sondern weil sie ahnen, dass ihnen ein solches traditionsmächtiges einigendes Band fehlt. Die Glanzhochzeit von heute in Windsor lässt zaghaft hoffen, dass im Gegensatz dazu Großbritannien auf lange Sicht seine innere Balance wieder finden kann.

