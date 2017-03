Die Winterzeit geht zu Ende Der kürzeste Tag des Jahres

In 24 Stunden ist es bereits eine Stunde später. Denn in der kommenden Nacht werden um 2 Uhr die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Die kürzeste Nacht des Jahres steht uns bevor – natürlich nicht, was die Dunkelheit betrifft, sondern allein die Länge in Stunden.

Von Dirk Lorenzen