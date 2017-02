Dienstreise Von der Leyen bei US-Verteidigungsminister Mattis

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU (dpa / picture-alliance / Michael Kappeler)

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kommt heute in Washington mit ihrem US-Kollegen Mattis zusammen.

Dabei wird es vor allem um die Zukunft der Nato und den Kampf gegen die Terrormiliz IS gehen. Von der Leyen will auch mit amerikanischen Abgeordneten sprechen. In der vergangenen Woche war Außenminister Gabriel als erstes deutsches Kabinettsmitglied zu Konsultationen mit der neuen US-Regierung

in Washington.