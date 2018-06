Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft wird Audi-Chef Stadler heute zum ersten Mal als Beschuldigter vernommen.

Nach Angaben eines Münchner Staatsanwalts sind die Sachbearbeiter bereits vor Ort. Stadler habe eine Aussage angekündigt. Offen blieb, ob die Vernehmung in Augsburg oder beim LKA in München stattfindet.



Die Ermittler werfen Stadler Betrug vor. Der Audi-Konzern soll nach Aufdeckung der Abschalteinrichtungen bei Dieselautos 2015 in den USA weiter manipulierte Autos in Europa verkauft haben. Verhaftet wurde Stadler am Montag wegen Verdunkelungsgefahr.

