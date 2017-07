Die deutsche Autoindustrie hofft, dass das Stuttgarter Urteil zu Fahrverboten für Dieselfahrzeuge keinen Bestand haben wird. Der Präsident des Bundesverbandes VDA, Wissmann, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er sehe Chancen, dass das Bundesverwaltungsgericht als höchste Instanz zu einem anderen Ergebnis kommen werde.

Voraussetzung dafür sei, dass der Diesel-Gipfel am kommenden Mittwoch in Berlin ein überzeugendes Konzept erarbeite. Wissmann zufolge will die Industrie anbieten, Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 auf eigene Kosten mit neuer Software für die Motoren nachzubessern. Damit lasse sich der Ausstoß von Stickoxiden um mindestens 25 Prozent senken, meinte der VDA-Chef.



Bundesumweltministerin Hendricks verlangte im ZDF, die Autobauer müssten nach einer Software-Verbesserung auch die Fahrzeuge als solche nachrüsten. Sie erwarte dazu am Mittwoch Aussagen, wann und wie die Firmen dazu in der Lage seien. - Die Grünen forderten Bundeskanzlerin Merkel auf, beim Diesel-Gipfel persönlich zu erscheinen. Verkehrsminister Dobrindt habe in der Diesel-Affäre auf ganzer Linie versagt und damit den größten Industriezweig in Deutschland gefährdet, sagte Fraktionschef Hofreiter der "Bild"-Zeitung.



Der niedersächsische Ministerpräsident Weil regte eine Klimaprämie beim Kauf emissionsärmerer Autos an. Es müssten Anreize für den Umstieg auf Fahrzeuge mit neuen Dieselmotoren oder Elektroautos geschaffen werden, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.