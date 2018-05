In der Diesel-Abgasaffäre sieht der Verkehrswissenschaftler Dudenhöffer die Politik in der Mitverantwortung.

Dass sämtliche Autobauer die Schummelsoftware eingebaut hätten, liege an schlechten Gesetzen, sagte Dudenhöffer im Deutschlandfunk. Man dürfe sich nicht wundern, dass in den Regelungen definierte Grenzbereiche und "offene Löcher" ausgenutzt würden. Damit habe die Politik der Industrie einen Bärendienst erwiesen. Dem Problem sei nicht mit Software-Nachrüstungen beizukommen, das sei schlicht gelogen. Es es sei auch nicht in drei bis vier Jahren behoben, sondern werde noch mindestens zehn Jahre auf der Tagesordnung stehen. Man müsse sich darauf einstellen, dass auch in Zukunft Fahrzeuge zurückgerufen würden.



Das gestrige Treffen von Bundesverkehrsminister Scheuer mit Daimler-Chef Zetsche bezeichnete Dudenhöffer als "Theaterdonner". Nun zeige sich die Bundesregierung ein bisschen alarmiert, mache aber weiterhin die Augen zu. Weder bei Hardware-Nachrüstungen noch bei Dieselfahrverboten oder Dieselsubventionen habe sie eine Antwort.



Gestern hatte die Bundesregierung den Daimler-Konzern aufgefordert, binnen zwei Wochen Klarheit über das Ausmaß möglicher Diesel-Manipulationen zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.