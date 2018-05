Im Diesel-Abgasskandal weitet die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen bei Audi aus. Es geht um den Verdacht der Manipulation weiterer Automotoren. Das Kraftfahrtbundesamt hat eine amtliche Anhörung gegen den Autobauer eingeleitet.

Konkret wird die Dieselmotorsoftware von 60.000 Audis der Modelle A6 und A7 beanstandet. Der Autobauer soll die Mängel bei den Fahrzeugen Ende vergangener Woche bei einer Routineüberprüfung selbst festgestellt und dem Kraftfahrtbundesamt gemeldet haben. Danach sei die Auslieferung neuer Fahrzeuge gestoppt worden, teilte der Konzern mit. Alle Motoren würden nun systematisch untersucht, sagte Vorstandschef Stadler in Ingolstadt.



Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, stellte Audi die Produktion der betroffenen Modelle ein. Die Baureihe läuft auch aus, es sind bereits Nachfolgemodelle geplant.



Sollte sich der Manipulations-Verdacht bestätigen, drohen verpflichtende Rückrufe. In Deutschland sollen rund 33.000 Audi-Fahrzeuge betroffen sein. Mit den möglichen Manipulationen sollte der Schadstoffausstoß bei Tests scheinbar gesenkt werden.



Audi gehört zum Volkswagen-Konzern, der wegen Abgas-Manipulationen schon länger im Visier der Behörden ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Dort war in der vergangenen Woche Haftbefehl gegen den früheren VW-Chef Winterkorn erlassen worden.



Nun wurde bekannt, dass der neue Konzernchef Diess wegen der manipulierten Abgaswerte vor den US-Ermittlungsbehörden ausgesagt hat. Nach Angaben aus Kreisen des Unternehmens liegen diese Gespräche allerdings schon mehrere Monate zurück.



Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, Diess habe gegenüber US-Ermittlern Aussagen gemacht, die als belastend für Winterkorn gewertet worden seien.



Von Volkswagen gibt es bislang keine Stellungnahme.

