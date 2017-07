Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat angesichts der Diesel-Betrugsvorwürfe gegen Daimler eine umfassende Aufklärung gefordert.

Er erwarte von dem Autokonzern, dass dieser mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeite, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Die Vorwürfe seien schwerwiegend.



Bundesverkehrsminister Dobrindt lud Manager vor die Untersuchungskommission Abgas. Im Übrigen liefen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, sagte Dobrindt in Rosenheim. Der WDR, NDR und die "Süddeutsche Zeitung" berichten, dass Daimler unter Verdacht steht, in der Abgasaffäre bei Diesel-Autos noch massiver manipuliert zu haben als bisher bekannt. In mehr als einer Million Fahrzeugen sollen Motoren mit einer illegalen Software eingebaut worden sein.