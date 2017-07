Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat angesichts der Diesel-Betrugsvorwürfe gegen Daimler eine umfassende Aufklärung gefordert.

Er erwarte von dem Autokonzern, dass dieser mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeite, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Die Vorwürfe seien schwerwiegend.



WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, dass Daimler im Verdacht steht, in der Abgasaffäre bei Diesel-Autos noch massiver manipuliert zu haben als bisher bekannt. In mehr als einer Million Fahrzeuge sollen die Abgaswerte mit einer illegalen Software manipuliert worden sein.