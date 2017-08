In der Diesel-Affäre sperrt sich die deutsche Autoindustrie weiterhin gegen Forderungen, für betroffene Fahrzeuge auch eine Nachrüstung der Motoren anzubieten.

Der Präsident des Branchenverbands VDA, Wissmann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Stickoxid-Emissionen im Straßenverkehr könnten durch Softwarelösungen schnell und effektiv gesenkt werden. Er halte einen Umfang von durchschnittlich mindestens 25 Prozent für möglich. Die SPD verlangt von den Autobauern, sich beim morgigen Branchengipfel auf eine Reduzierung der Emissionen um mindestens 30 Prozent festzulegen, so dass die Grenzwerte der jeweiligen Euroklassen erreicht würden. Generalsekretär Heil sagte in Berlin, die Autohersteller seien in der Pflicht, das technisch Notwendige zu tun und zu finanzieren.



Aus SPD und CDU gibt es außerdem Forderungen nach einem Fonds für Maßnahmen gegen Luftverschmutzung, in den die Autoindustrie einzahlen soll.