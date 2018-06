Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft ist der beurlaubte Audi-Chef Stadler erstmals als Beschuldigter vernommen worden.

Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München, ohne sich zum Inhalt der Vernehmung zu äußern. - Stadler war am Montag in seinem Haus in Ingolstadt verhaftet worden. Die Ermittler werfen ihm unter anderem Betrug vor. Es geht dabei um den Verkauf hunderttausender Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung auf dem europäischen Markt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.