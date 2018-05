Das Kraftfahrt-Bundesamt wirft auch dem Daimler-Konzern Manipulationen bei der Abgasreinigung von Diesel-Fahrzeugen vor. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums hat die Behörde bei Untersuchungen des Kleintransporters Mercedes-Benz Vito unzulässige Abschalteinrichtungen entdeckt.

Für weltweit gut 4.900 Fahrzeuge, darunter mehr als 1.300 in Deutschland, sei ein Rückruf angeordnet worden. Daimler habe Widerspruch dagegen angekündigt, hieß es.



Die Justiz in Deutschland und in den USA ermittelt schon länger gegen Daimler. Bisher hatte es aber keinen amtlichen Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes über mutmaßliche Abgas-Manipulationen des Konzerns gegeben.



Bundesverkehrsminister Scheuer erklärte, er habe den Daimler-Vorstandsvorsitzenden Zetsche für kommenden Montag in sein Ministerium einbestellt und verlange Aufklärung.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.