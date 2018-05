In der Bundesregierung herrscht Uneinigkeit über den Umgang mit älteren Diesel-Fahrzeugen.

Verkehrsminister Scheuer hält nach Aussage seiner Sprecherin wenig davon, die Hardware der Autos nachzurüsten. Eine Investition in die alte Diesel-Flotte sei eine Investition in die Vergangenheit und würde das Grundproblem nicht lösen. Gegen die Nachrüstungen sprechen dem CSU-Politiker zufolge finanzielle, technische und rechtliche Bedenken.



Umweltministerin Schulze hingegen hatte einen Stufenplan vorgeschlagen. Fahrzeuge sollten dort umgebaut werden, wo die Luft besonders schlecht sei und Fahrverbote drohten, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Die Welt". Gleichzeitig bestand sie darauf, dass die Industrie die Kosten dafür übernehmen solle. Regierungssprecher Seibert räumte ein, dass es in der Regierung - wie auch unter den Experten - eine große Bandbreite an Meinungen zum Thema Nachrüstungen von Diesel-Autos gebe. Am Ende brauche man aber eine einheitliche Haltung.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.