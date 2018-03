Im Streit um eine Kennzeichnung von Diesel-Autos schlägt das Umweltbundesamt eine gestaffelte Lösung vor.

Die Präsidentin der Behörde, Krautzberger, sagte der "Süddeutschen Zeitung", der Bund solle zwei verschiedene Plaketten einführen. Damit hätten die Städte die Möglichkeit, abhängig von der jeweiligen lokalen Belastung zu reagieren. So sollten nachgerüstete Euro-5-Diesel und bereits zugelassene Autos der Euro-6-Norm künftig eine hellblaue Plakette erhalten, Diesel neuerer Abgasstufen mit deutlich weniger Stickoxid-Emmission hingegen eine dunkelblaue Variante. Letztere sei vor allem in hochbelasteten Städten nötig, während für viele Kommunen bereits die hellblaue Kennzeichnung für eine Einhaltung von Grenzwerten ausreiche.



Das CSU-geführte Verkehrsministerium lehnt solche Kennzeichnungen bislang ab. Sie sollen zur Einfahrt in Umweltzonen berechtigen.



Die Grünen verlangten von der Bundesregierung, endlich zu handeln, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Die Idee einer gestaffelten Plakette zur Regelung von Diesel-Fahrverboten sei deshalb sinnvoll, sagte die Grünen-Vorsitzende Baerbock dem "Südwestrundfunk".

