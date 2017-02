In der Auseinandersetzung geht es um die Manipulationen von Abgaswerten bei Volkswagen-Fahrzeugen in den USA. Die Schlüsselfrage lautet: Wer hat wann was gewusst? Ferdinand Piëch, der frühere Aufsichtsratschef, hat in seinen Aussagen unter anderem den Ministerpräsidenten von Niedersachsen belastet: Dieser sei schon Anfang März 2015 über mögliche Manipulationen informiert gewesen, ebenso Betriebsratschef Bernd Osterloh. Über diese Behauptung berichtete die "Bild am Sonntag".

Wer hat was wann gewusst?

Stephan Weil konterte jetzt in einer Pressekonferenz: Diese Behauptungen seien ebenso alt wie falsch. Vor September 2015 habe er von nichts gewusst. Der SPD-Politiker warf Piëch vor, absichtlich falsche Informationen zu streuen: "Ich bedauere, dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten wie Ferdinand Piëch inzwischen zu Mitteln greift, die man neudeutsch nur als 'Fake News' bezeichnen kann", erklärte Weil in Hannover.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte mit, es würden keine Ermittlungen gegen Weil oder andere Mitglieder des Aufsichtsrats geführt. Weitere Details zu den laufenden Ermittlungen in der Abgasaffäre wollte die Strafverfolgungsbehörde nicht nennen.

Im September 2015 hatte Volkswagen zugegeben, in Millionen Dieselfahrzeugen eine Betrugs-Software zu nutzen. Sie manipulierte bei Tests die Abgaswerte.

(riv/jasi)