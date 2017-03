Untersuchungen des Berliner Emissionskontrollinstituts EKI haben ergeben, dass VW Dieselautos trotz Nachrüstungen weiterhin unerlaubt viele Stickoxide ausstoßen.

Die Emmissionen seien zwar um 38 Prozent gesunken, lägen aber immer noch um das 3,3fache über dem europäischen Grenzwert von Euro 5, teilte das Institut dem Deutschlandfunk mit. Bei einem Vorher-Nachhertest blies ein VW Golf TDI Variant 964 Milligramm Stickoxid pro Kilometer in die Luft. Nach einem Update der Software waren es dann noch 604 Milligramm. Weiter hieß es von Seiten des Instituts, gut seien Werte von weniger als 180 Milligramm - das sei der gesetzliche Grenzwert, den das Testauto eigentlich nicht überschreiten dürfe.



Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Messungen in Auftrag gegeben. Verkehrsminister Dobrindt hatte im Herbst 2015 anlässlich des Abgasskandals angekündigt, dass die VW-Autos mit den Nachrüstungen in einen Zustand versetzt werden sollten, in dem sie sämtliche Umweltvorschriften einhalten können.



